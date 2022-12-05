Проблеми з електропостачанням розпочалися в регіонах України через російську атаку

У низці регіонів України почалися проблеми з електропостачанням на тлі російської ракетної атаки.



Оновлено. «Укренерго» повідомляє про влучення російських ракет в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим відбуваються аварійні відключення світла в країні.



Так, Сумська область залишилася повністю без електропостачання у зв'язку з аварійним відключенням, повідомляє «Сумиобленерго». Там зазначили, що відключили світло для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України.



Частково було знеструмлено Одеса, повідомили НД місцеві жителі. Крім того, в Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії, тому водопостачання відсутнє скрізь по місту, відзначає водоканал. Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурні об'єкти в Одеській області, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Одну людину госпіталізовано.



Проблеми зі світлом спостерігаються і у Дніпропетровській області. Зокрема, Кривий Ріг частково знеструмлено, відключено деякі котельні та насосні станції, повідомив глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул.



У Житомирі та деяких населених пунктах області частково пропало світло. Також в обласному центрі є перебої з водопостачанням, повідомляє «Суспільне». У «Житомиробленерго» повідомили, що на одній із підстанцій спрацювала система захисту. До завершення повітряної тривоги відновити електропостачання не можна, тому що персонал підстанції знаходиться в укритті.



Зазначимо, що крім цього в Україні і так проводилися відключення електроенергії, викликані попередніми ракетними атаками.



Крім того, під час сьогоднішньої ракетної атаки Росії на Україну в Молдові почалися проблеми з енергопостачанням. Національна енергокомпанія країни поінформувала про можливі відключення світла.