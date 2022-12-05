Молдова фиксирует проблемы в энергосистеме в связи с ракетными атаками по Украине

Из-за российских ракетных атак по энергосистеме Украины начались проблемы в энергосистеме Молдовы, которая синхронизирована с украинской энергосистемой в рамках синхронизации с ENTSO-E в феврале 2022 года. Об этом сообщили в национальной энергокомпании Moldelectrica.



«Начались нарушения в электросистеме, есть шанcы на отключение», – говорится в сообщении.



Во время предыдущих атак по Украине энергосистема Молдовы также испытывала проблемы, а в стране были массовые отключения электроэнергии.



Сегодня пограничной полицией Молдовы недалеко от города Бричаны была обнаружена неразорвавшаяся российская ракета.