Молдова фіксує проблеми в енергосистемі через ракетні атаки по Україні

Через російські ракетні атаки з енергосистеми України почалися проблеми в енергосистемі Молдови, яка синхронізована з українською енергосистемою в рамках синхронізації з ENTSO-E у лютому 2022 року. Про це повідомили у національній енергокомпанії Moldelectrica.



«Почалися порушення в електросистемі, є шанси на відключення», – йдеться у повідомленні.



Під час попередніх атак по Україні енергосистема Молдови також мала проблеми, а в країні були масові відключення електроенергії.



Сьогодні прикордонною поліцією Молдови неподалік міста Бричани була виявлена російська ракета, що не розірвалася.