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Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки

06 декабря 2022, 11:02

Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Правоохранители задокументировала 26 фактов нарушения законов и обычаев войны российской армией в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.

За сутки российские войска обстреляли 10 населенных пунктов региона. Оккупанты атаковали из авиации, РСЗО «Град», артиллерии и танков города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Курахово, Торецк, села Карловка, Ивановское, Северное, Шевченко, Максимилиановка.

Полицейские сообщили, что войсками РФ были уничтожены и повреждены за сутки 22 гражданских объекта Донецкой области – 11 жилых домов, школа, медицинское учреждение, админздание, товарно-молочная ферма, трансформаторы, хозяйственные сооружения.

Два авиаудара, по данным правоохранителей, российские войска нанесли по селу Ивановское, есть травмированные мирные жители. Разрушены объекты инфраструктуры и 5 частных домов.

Также было зафиксировано пять ракетных ударов по Бахмуту. Снаряды войск РФ попали в многоквартирный дом, ранены гражданские жители.

В результате артиллерийских обстрелов есть раненые в Торецке и Максимилианивке.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 90 человек, с начала обязательной эвакуации – более 32 000 человек, среди них 4805 – дети, 1932 – люди с инвалидностью.

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