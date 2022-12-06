Війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області за добу

Правоохоронці задокументували 26 фактів порушення законів та звичаїв війни російською армією на Донеччині за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні мешканці.



За добу російські війська обстріляли десять населених пунктів регіону. Окупанти атакували з авіації, РСЗВ «Град», артилерії та танків міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Курахове, Торецьк, села Карлівка, Іванівське, Северне, Шевченко, Максимільянівка.

Поліцейські повідомили, що військами РФ було знищено та пошкоджено за добу 22 цивільні об'єкти Донецької області – 11 житлових будинків, школа, медична установа, адмінбудівля, товарно-молочна ферма, трансформатори, господарські споруди.

Два авіаудари, за даними правоохоронців, російські війська завдали по селу Іванівське, є травмовані мирні жителі. Зруйновано об'єкти інфраструктури та 5 приватних будинків.

Також було зафіксовано п'ять ракетних ударів по Бахмуту. Снаряди військ РФ поцілили у багатоквартирний будинок, поранено мешканців міста.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Торецьку та Максиміліанівці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 90 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 32 тисячі осіб, серед них 4805 – діти, 1932 – люди з інвалідністю.

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