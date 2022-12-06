В ОП заявили о состоявшемся обмене пленными с РФ

Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, нацгвардии, ГПСУ – 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов», - рассказал он.

Ермак отметил, что Украина продолжает возвращать защитников Мариуполя. По его словам, в сегодняшнем «списке 60» их 34, в том числе 14 – из «Азовстали».

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