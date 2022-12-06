В ОП заявили про черговий обмін полоненими з РФ

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів», - розповів він.

Єрмак зазначив, що Україна продовжує повертати захисників Маріуполя. За його словами, у сьогоднішньому «списку 60» їх 34, зокрема 14 – з «Азовсталі».

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