В ГУР МОУ рассказали, сколько ракет осталось в армии РФ

В российской армии осталось оружия еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.



«На самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что в принципе очень плохо для самой Российской Федерации. Военные там знают об этой проблеме», - сказал он.



Кирилл Буданов также отметил в РФ есть производство новых ракет. По его оценке, мизерное по сравнению с тем количеством, которое российские войска используют.

«Реально у них осталось еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль», - заявил начальник ГУР МОУ, дополнив, что РФ к этому уверено идет, а производство нового оружия достаточно ограничено, производится у оккупантов только несколько типов высокоточного ракетного вооружения, по данным Буданова.

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