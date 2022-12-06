У ГУР МОУ розповіли, скільки ракет залишилося в армії РФ

У російській армії залишилася зброя ще на кілька масованих ракетних ударів по Україні. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов.



«Насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для самої Російської Федерації. Військові там знають про цю проблему», - сказав він.



Кирило Буданов також зазначив, що в РФ є виробництво нових ракет. За його оцінкою, це виробництво мізерне порівняно з тією кількістю озброєння, яку російські війська використовують.

«Реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак і вони вийдуть в повний нуль», - заявив начальник ГУР МОУ, доповнивши, що РФ до цього впевнено йде, а виробництво нової зброї досить обмежене, виробляється в окупантів лише кілька типів високоточного ракетного озброєння, за даними Буданова.

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