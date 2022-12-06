ЧВК «Вагнер» разрешили вербовать заключенных тюрем в оккупации

Частная военная компания «Вагнер» получила разрешение на «рекрутинг» узников украинских тюрем на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области, где соответствующее «разрешение» российским оккупантам выдала группировка «ДНР».

«Теперь террористическая организация будет искать «живую силу» в украинских тюрьмах. Отметим, что заключенных без подготовки отправляют на передовую, где бросают в бой перед началом штурма как пушечное мясо», - написали в ЦНС.

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