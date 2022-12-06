ПВК «Вагнер» дозволили вербувати вʼязнів тюрем, які перебувають в окупації

Приватна військова компанія «Вагнер» отримала дозвіл на рекрутинг в'язнів українських в'язниць на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області, де відповідний «дозвіл» російським окупантам видало угруповання «ДНР».

«Відтак, тепер терористична організація буде шукати «живу силу» в українських тюрмах. Зазначимо, що ув’язнених без підготовки відправляють на передову, де кидають в бій перед початком штурму як «гарматне м’ясо», - написали ЦНС.

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