Брата Царева осудили за тероризм. Он просит обменять его в Россию

Брат бывшего нардепа-предателя Олега Царева приговорен к заключению за подготовку взрывов в Днепропетровской области и просится на обмен в РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«По материалам Службы безопасности к реальному сроку заключения приговорен вражеский приспешник, который готовил взрывы на Днепропетровщине. Злоумышленником является брат бывшего нардепа-изменника и одного из организаторов кремлевского проекта "новороссия" Олега Царева», - говорится в сообщении.



По информации украинской спецслужбы, он был задержан в мае этого года во время спецоперации в Днепре.



«Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание до 5 лет лишения свободы. Теперь осужденный просит включить его в списки обмен», - уточняется в сообщении.



По данным следствия, злоумышленник выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области - для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры.



Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карточки и паспорта гражданина РФ.



Суд признал фигуранта виновным по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.