Брата Царьова засудили за тероризм. Він просить обміняти його до Росії

Брата колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова засуджено до висновку за підготовку вибухів у Дніпропетровській області і проситься на обмін до РФ. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



«За матеріалами Служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту "новоросія" Олега Царьова», - йдеться у повідомленні.



За інформацією української спецслужби, його було затримано у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі.



«З огляду на співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі. Наразі засуджений просить включити його до списків обміну», - уточнюється в повідомленні.



За даними слідства, зловмисник виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області – для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об'єктах транспортної та критичної інфраструктури.



Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схованці зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ.



Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.