В Донецкой области ранены трое гражданских

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены трое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, гражданские получили ранения в Бахмуте, Павловке и Курахово.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1237 мирных жителей. 2694 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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