У Донецькій області поранено трьох цивільних

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, цивільні дістали поранень у Бахмуті, Павлівці та Кураховому.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1237 мирних жителів. 2694 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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