Ночью оккупанты атаковали дронами и ракетами села под Запорожьем

Запорожская область. Фото: ОВА

Российские оккупанты этой ночью атаковали беспилотниками и ракетами С-300 две громады Запорожского района. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.



«В одном из сел разрушены два дома, еще восемь получили повреждения. Предварительно известно о трех раненых, в том числе о девушке 15 лет. В другом селе в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще десять получили повреждения», — отметил Старух.



Он подчеркнул, что жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы Силы обороны не сбили полдюжины БПЛА.

Также, по информации главы области, за сутки противник нанес 54 огневых удара. Из них 43 — по 22 мирным городам и селам. Оккупанты стреляли из РСЗО и артиллерии, применяли БПЛА, нанесли авиаудары и ракетный удар.



«Больше всего пострадали Гуляйпольская и Ореховская территориальные громады. Вчера днем ранены пятеро: одна женщина в очень тяжелом состоянии», — сообщил Старух.

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