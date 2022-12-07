Вночі окупанти атакували дронами та ракетами села під Запоріжжям

Запорізька область. Фото: ОВА

Російські окупанти цієї ночі атакували безпілотниками та ракетами С-300 дві громади Запорізького району. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«В одному з сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, зокрема про дівчину 15 років. В іншому селі через вибух ракети зруйновано один будинок, ще десять отримали пошкодження», — зазначив Старух.



Він наголосив, що жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби Сили оборони не збили пів дюжини БПЛА.

Також, за інформацією очільника області, за добу противник завдав 54 вогневих ударів. З них 43 — по 22 мирних містах та селах. Окупанти стріляли з РСЗВ та артилерії, застосовували БПЛА, завдали авіаударів та ракетного удару.



«Найбільше постраждали Гуляйпільська та Оріхівська територіальні громади. Вчора вдень поранено п'ятеро: одна жінка у дуже тяжкому стані», — повідомив Старух.

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