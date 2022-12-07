Обстрел Херсонской области: Погибли два человека

Российские оккупанты за минувшие сутки, 6 декабря, 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. … К сожалению, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. Рашисты убили 2 мирных человека, еще 1 житель Херсонщины получил ранение», - говорится в сообщении.



Кроме этого, обстрелами повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.