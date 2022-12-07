Обстріл Херсонської області: Загинуло двоє людей

Російські окупанти минулої доби, 6 грудня, 51 раз обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. … На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення. Рашисти вбили 2 мирних людини, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення», - йдеться у повідомленні.



Крім цього, обстрілами пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.