Оккупанты массово вывозят луганских детей в Чечню — Гайдай

Детей с захваченной российскими войсками части Луганской области массово вывозят в Чечню. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать убийц, которые потом пойдут убивать украинцев», - написал он, отметив, что захватчики массово вывозят детей из Луганской области в Чечню для «патриотического воспитания».



По информации Луганской ОВА, подобных случаев депортации подростков на территорию РФ уже более сотни.

Гайдай напомнил, что ранее в «Центре национального сопротивления» рассказали, как российская оккупационная администрация на временно оккупированной территории Луганской области отчиталась о проведении для 15 тысяч детей от 2 до 17 лет углубленных медицинских осмотров. Завезенные же из РФ в регион медики после этих осмотров отметили в документах обследования, что 70% из этих детей «требуют специальной медицинской помощи». Гайдай предполагает, что именно таким заключением российские оккупанты прикрывают депортацию детей на территорию РФ.

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