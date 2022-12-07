Окупанти масово вивозять луганських дітей до Чечні — Гайдай

Дітей із захопленої російськими військами частини Луганської області масово вивозять до Чечні. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, які потім підуть вбивати українців», - написав він, зазначивши, що загарбники масово вивозять дітей з Луганської області до Чечні для «патріотичного виховання».



За інформацією Луганської ОВА, подібних випадків депортації підлітків на територію РФ вже быльше сотні.

Гайдай нагадав, що раніше у «Центрі національного спротиву» розповіли, як російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганської області прозвітувала про проведення для 15 тисяч дітей від 2 до 17 років поглиблених медичних оглядів. Завезені ж із РФ у регіон медики після цих оглядів зазначили у «документах» обстеження, що 70% із цих дітей «вимагають спеціальної медичної допомоги». Гайдай вважає, що саме таким чином російські окупанти прикривають депортацію дітей на територію РФ.

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