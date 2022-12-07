Россия хочет не говорить, а заморозить войну для нового наступления весной - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия хочет не переговоров, а заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной. Об этом он заявил во время мероприятия Global Boardroom, передает FT.



«Мы предугадали полномасштабное вторжение осенью прошлого года. Сейчас мы видим то, что Россия пытается заморозить конфликт, чтобы возобновиться и начать новое наступление следующей весной», - сказал Столтенберг.



При этом генсек НАТО подчеркнул, что западные союзники должны и дальше продолжать предоставлять оружие Украине.



Он также предположил, что, вероятно, зимой конфликт войдет в более «спокойную фазу», обе стороны будут стремиться перегруппировать и переоружить свои силы, а потому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине.



«Россия не показала никаких признаков желания мирного прекращения войны. Чем больше мы хотим мирного решения, тем более срочно мы оказываем военную поддержку Украине. Сейчас Украина имеет импульс, а страны НАТО постоянно рассматривают, какие виды вооружения мы можем передать Киеву», - подытожил Столтенберг.



Ранее в МИД Британии также заявили, что Владимир Путин может использовать переговоры для перевооружения.