Росія хоче не перемовин, а заморозки війни для нового наступу навесні – генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія хоче не переговорів, а заморозки конфлікту, щоб підготуватися до нового наступу навесні. Про це він заявив під час заходу Global Boardroom, повідомляє FT.



«Ми передбачили повномасштабне вторгнення восени минулого року. Зараз ми бачимо те, що Росія намагається заморозити конфлікт, щоб відновитися і почати наступ наступної весни», – сказав Столтенберг.



При цьому генсек НАТО наголосив, що західні союзники мають і надалі продовжувати надавати зброю Україні.



Він також припустив, що, ймовірно, взимку конфлікт увійде до більш «спокійної фази», обидві сторони прагнутимуть перегрупувати та переозброювати свої сили, а тому країни НАТО мають продовжувати надавати підтримку Україні.



«Росія не показала жодних ознак бажання мирного припинення війни. Чим більше ми хочемо мирного рішення, тим більш терміново ми надаємо військову підтримку Україні. Зараз Україна має імпульс, а країни НАТО постійно розглядають які види озброєння ми можемо передати Києву», – підсумував Столтенберг.



Раніше у МЗС Британії також заявили, що Володимир Путін може використати переговори для переозброєння.

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