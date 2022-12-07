«Нафтогаз» оценивает потери в добыче газа из-за российских обстрелов в 700 млн долларов

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов оценивает потери в производстве природного газа из-за российских обстрелов в ноябре газодобывающих объектов группы в 700 млн долларов. Об этом он рассказал в ходе дискуссии по стабилизации и восстановлению Украины, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, специалисты группы работают над устранением повреждений инфраструктуры, а восстановить объемы утраченного производства газа планируется к концу декабря этого года.



Чернышов также уточнил, что Украина оценивает необходимость в дополнительном импорте на протяжении текущего отопительного сезона около 2,6 млрд куб. м газа, который может понадобиться для производства электроэнергии и тепла.



«Ожидаемый объем дополнительного импорта оценивается в 2,6 млрд куб. м, необходимых для производства электроэнергии. Но это может быть не окончательное число из-за того, что ракетные атаки [на энергетическую инфраструктуру] продолжаются», - пояснил он.



17 ноября были нанесены удары более чем по 10 газодобывающим объектам «Нафтогаза».