«Нафтогаз» оцінює втрати у видобутку газу через російські обстріли в 700 млн доларів

Голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов оцінює втрати у виробництві природного газу через російські обстріли у листопаді газовидобувних об'єктів групи в 700 млн доларів. Про це він розповів у ході дискусії щодо стабілізації та відновлення України, передає «Інтерфакс-Україна».



За його словами, фахівці групи працюють над усуненням пошкоджень інфраструктури, а відновити обсяги втраченого виробництва газу планується до кінця грудня цього року.



Чернишов також уточнив, що Україна оцінює необхідність додаткового імпорту протягом поточного опалювального сезону близько 2,6 млрд куб. м газу, який може знадобитися для виробництва електроенергії та тепла.



«Очікуваний обсяг додаткового імпорту оцінюється в 2,6 млрд. куб. м, необхідні виробництва електроенергії. Але це може бути не остаточна кількість через те, що ракетні атаки [на енергетичну інфраструктуру] продовжуються», - пояснив він.



17 листопада було завдано ударів більш ніж по 10 газодобувних об'єктів «Нафтогазу».