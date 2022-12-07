Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ООН задокументировала более 400 убийств оккупантами мирных жителей на севере Украины

07 декабря 2022, 17:16

ООН задокументировала более 400 убийств оккупантами мирных жителей на севере Украины

Верховная комиссия ООН по правам человека опубликовала отчет о 441 убийстве мирных жителей в Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк.

По его словам, в отчете подробно описаны убийства мирных жителей за то, что они просто «рубили дрова и покупали продукты» в регионах, ранее оккупированных российскими войсками после вторжения в Украину 24 февраля.

«Мы работаем над подтверждением обвинений в других убийствах в этих регионах, а также в частях Харьковской и Херсонской областей, которые недавно были отвоеваны украинскими силами», — сказал он в заявлении, указав, что количество может расти и дальше.

«Есть веские признаки того, что внесудебные казни, задокументированные в отчете, являются военным преступлением [преднамеренного] убийства», – добавил он.

В своем заявлении Тюрк перечислил уровни помощи, необходимые для украинского народа, в том числе сказал о 17,7 миллиона человек, нуждающихся в гуманитарной помощи, и 9,3 миллиона, нуждающихся в продовольственной помощи и помощи средствами существования.

Он подчеркнул, что треть населения была вынуждена покинуть свои дома, как 7,89 миллиона скрылись из страны, а 6,5 миллиона стали внутренне перемещенными лицами.

Тюрк отметил влияние, которое повлекут за собой нападения России на критическую инфраструктуру на украинский народ.

«Я боюсь, что впереди Украину ждет долгая, пасмурная зима. Последствия войны для осуществления прав человека для людей в стране уже были разрушительными, и прогноз очень тревожен», – сказал он.

Еще по теме

Организации
Оон
Прочее
Военные преступления деоккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:36
Путину рассказали о нехватке лекарств в Донецке и Луганске для людей с ВИЧ и туберкулезом
15:18
Войска РФ усиливают давление на жителей оккупированного Мелитополя — Федоров
14:06
В Мариуполь прибыл груз укреплений оккупантов из Крыма
12:35
Главе «полиции» оккупантов Кременной сообщено о подозрении
11:03
Оккупанты массово вывозят луганских детей в Чечню — Гайдай
10:52
Это невозможно скрыть: Арестович прокомментировал обстрел Донецка
09:25
В Мелитополе у подъезда «замглавы ВГА» сработало взрывное устройство
08:51
Ночью Донецк снова обстрелян. «ДНР» заявила о четверых погибших и 20 раненых за сутки
08:48
«ДНР»: 16 человек погибли во время столкновения военного грузовика РФ с микроавтобусом
23:08
«ДНР» отпустила из плена американца, но уехать из Донецка он не может
21:53
Автовладельцев в оккупации вынуждают менять номерные знаки
21:18
Пушилин заявил, что предприятия должны «перестроить работу»
20:44
«ЛНР» вскрывает квартиры в Северодонецке: Адреса
16:36
В «ЛНР» заявили о ранении трех работников Старобельского элеватора
16:08
В Донецкой области пограничники уничтожили инженерную группу оккупантов
все новости
20:21
Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ 
19:57
Путин заявил, что «спецоперация» может стать «длительным процессом»
19:36
Путину рассказали о нехватке лекарств в Донецке и Луганске для людей с ВИЧ и туберкулезом
18:37
Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании миллиарда долларов с РФ в пользу Ощадбанка за Крым
17:25
Путин: Угроза ядерной войны нарастает
17:16
ООН задокументировала более 400 убийств оккупантами мирных жителей на севере Украины
16:38
Путин заявил, что проводить новую волну мобилизации в РФ «нет смысла»
16:31
В Украине можно будет получить водительские права в электронном виде
16:25
Минобороны Германии: Системы Patriot разместят в Польше
15:55
«Нафтогаз» оценивает потери в добыче газа из-за российских обстрелов в 700 млн долларов
15:55
На Ставке верховного главнокомандующего обсуждали ситуацию на фронте и энергетику
15:18
Войска РФ усиливают давление на жителей оккупированного Мелитополя — Федоров
15:18
В России заявили, что пока не установили организаторов теракта на Крымском мосту
15:12
Оккупанты обстреляли центральную площадь Ямполя, ранены три человека
14:57
В Курахово — «прилет» в районе рынка, много жертв
все новости
ВИДЕО
В Курахово — «прилет» в районе рынка, много жертв
07 декабря, 14:57
Ночью Донецк снова обстрелян. «ДНР» заявила о четверых погибших и 20 раненых за сутки
07 декабря, 08:51
Четыре ракеты ударили по Краматорску: Мэр рассказал о последствиях
06 декабря, 18:10

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама