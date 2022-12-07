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ООН задокументувала більше 400 вбивств оккупантами мирних жителів у північній Україні

07 грудня 2022, 17:16

ООН задокументувала більше 400 вбивств оккупантами мирних жителів у північній Україні

Верховна комісія ООН з прав людини опублікувала звіт про 441 вбивство мирних жителів у Київській, Чернігівській та Сумській областях України. Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк.

За його словами, у звіті докладно описано вбивства мирних жителів за те, що вони просто «рубали дрова та купували продукти» у регіонах, раніше окупованих російськими військами після вторгнення в Україну 24 лютого.

"Ми працюємо над підтвердженням звинувачень інших вбивствах у цих регіонах, а також у частинах Харківської та Херсонської областей, які нещодавно були відвойовані українськими силами", - сказав він у заяві, вказавши, що кількість може зростати і надалі.

"Є вагомі ознаки того, що позасудові страти, задокументовані у звіті, є військовим злочином [умисного] вбивства", - додав він.

У своїй заяві Тюрк перерахував рівні допомоги, необхідні для українського народу, у тому числі сказав про 17,7 мільйона осіб, які потребують гуманітарної допомоги, та 9,3 мільйона, які потребують продовольчої допомоги та допомоги засобами існування.

Він наголосив, що третина населення була змушена залишити свої будинки, як 7,89 мільйона втекли з країни, а 6,5 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами.

Тюрк наголосив на впливі, який спричинять напади Росії на критичну інфраструктуру на український народ.

«Я боюся, що попереду на Україну чекає довга, похмура зима. Наслідки війни для здійснення прав людини для людей у країні вже були руйнівними і прогноз дуже тривожний», – сказав він.

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