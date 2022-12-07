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Путин: Угроза ядерной войны нарастает

07 декабря 2022, 17:25

Путин: Угроза ядерной войны нарастает

Президент России Владимир Путин считает, что в мире нарастает угроза ядерной войны.

«Угроза ядерной войны... Такая угроза, чего греха таить, нарастает. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой, то если не применяет первой ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены», — сказал Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ.

При этом президент РФ утверждает, что его страна рассматривает ядерное оружие в качестве средства защиты.

«У нас стратегия применения средств защиты, а именно как защиту рассматриваем оружие массового поражения, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара», — подчекрнул Путин.

Он утверждает, Россия не собирается «размахивать ядерным оружием, как бритвой по всему миру». Также Путин заявил, что в РФ ядерные силы якобы «в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира».

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