Путін: Загроза ядерної війни наростає

Президент Росії Володимир Путін вважає, що у світі зростає загроза ядерної війни.



«Загроза ядерної війни... Така загроза, чого гріха таїти, зростає. З приводу того, що Росія за жодних обставин не застосує першої, то якщо не застосовує першою за жодних обставин, значить і другою теж не застосує. Тому що можливості застосування у разі ядерного удару по нашій території вони сильно обмежені», — сказав Путін під час засідання Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини РФ.



При цьому президент РФ стверджує, що його країна розглядає ядерну зброю як засіб захисту.



«У нас стратегія застосування засобів захисту, а саме як захист розглядаємо зброю масової поразки, вона вся налаштована навколо так званого зустрічно-відповідного удару», — підкреслив Путін.



Він стверджує, що Росія не збирається «розмахувати ядерною зброєю, як бритвою по всьому світу». Також Путін заявив, що в РФ ядерні сили нібито «у більш просунутому стані, ніж будь-яка інша країна світу».