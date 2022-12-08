В украинской энергосистеме — значительный дефицит электроэнергии

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии из-за обстрелов войск РФ. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».



Самая сложная ситуация наблюдается на востоке. Отмечается, что вечером российские оккупанты массированно обстреляли артиллерией несколько районов, после получения допуска от военных ВСУ энергетики приступят к ремонту.

В «Укрэнерго» также рассказали, что круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях, а в Одессе идет процесс заживления бытовых потребителей по резервным схемам.

«Ситуацию усложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обледенение проводов и их повреждение», - рассказали энергетики.

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