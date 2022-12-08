В українській енергосистемі значний дефіцит електроенергії

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії через обстріл військ РФ. Про це повідомили у компанії «Укренерго».



Найскладніша ситуація спостерігається на сході. Зазначається, що ввечері російські окупанти масово обстріляли артилерією кілька районів, після отримання допуску від військових ЗСУ енергетики повідомляють що розпочнуть ремонт.

В «Укренерго» також розповіли, що цілодобово продовжуються аварійно-відновлювальні роботи у Київській та Одеській областях, а в Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

«Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження», - написали енергетики.

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