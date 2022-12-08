Бывший секретарь горсовета Мариуполя стал заммэра Запорожья

На сессии Запорожского горсовета утверждены два заместителя городского головы, а также перераспределены обязанности всех заместителей мэра. Об этом сообщает Сайт города Запорожья.



Новым заместителем мэра стал экс-председатель Мариупольского райсовета, экс-секретарь горсовета Мариуполя (созыв 2015 года) Степан Махсма. В Мариупольский райсовет Махсма прошел от партии «Блок Вадима Бойченко».



Еще одним заместителем мэра избран директор Департамента регистрационных услуг Александр Казанцев. Ранее он работал в прокуратуре Запорожской и Днепропетровской областей. В 2020 году Казанцев был ассистентом Запорожского городского головы Владимира Буряка.



Как именно перераспределили обязанности и кто из заместителей за какое направление работы будет отвечать, пока неизвестно.



Напомним, в Запорожье есть металлургический завод, который входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова — ПАО «Запорожсталь». Предприятие этой группы — меткомбинат «Азовсталь» — работало в Мариуполе. Так что Запорожье тоже считается полем интересов бизнесмена.



Производственная деятельность предприятий «Метинвеста» в Мариуполе приостановлена с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.



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