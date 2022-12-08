Колишній секретар міськради Маріуполя став заступником мера Запоріжжя

На сесії Запорізької міськради затверджено двох заступників міського голови, а також перерозподілено обов'язки всіх заступників мера. Про це повідомляє Сайт міста Запоріжжя.



Новим заступником мера став ексголова Маріупольської райради, екссекретар міськради Маріуполя (скликання 2015 року) Степан Махсма. До Маріупольської райради Махсма пройшов від партії «Блок Вадима Бойченка».



Ще одним заступником мера обрано директора Департаменту реєстраційних послуг Олександра Казанцева. Раніше він працював у прокуратурі Запорізької та Дніпропетровської областей. У 2020 році Казанцев був асистентом Запорізького міського голови Володимира Буряка.



Як саме перерозподілили обов'язки та хто із заступників за який напрямок роботи відповідатиме, наразі невідомо.



Нагадаємо, у Запоріжжі є металургійний завод, який входить до групи «Метінвест» Ріната Ахметова — ПАТ «Запоріжсталь». Підприємство цієї групи — меткомбінат «Азовсталь» — працювало в Маріуполі. Тож Запоріжжя також вважається полем інтересів бізнесмена.



Виробнича діяльність підприємств «Метінвесту» в Маріуполі призупинена з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.



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