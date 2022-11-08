«Метинвест» назначил временную руководительницу на «Азовсталь» и ММК имени Ильича

Временной руководительницей мариупольских меткомбинатов «Азовсталь» и имени Ильича, оказавшихся в оккупации основных металлургических активов группы «Метинвест», станет Оксана Цимбалюк. Об этом говорится в сообщениях обоих предприятий в системе раскрытия НКЦБФР, передает «Интерфакс-Украина».



«Назначить … исполняющей обязанности генерального директора общества на срок с 15 ноября 2022 года до даты отзыва (прекращения) полномочий», – говорится в сообщении.



Согласно им, последний день работы нынешних гендиректоров меткомбинатов – возглавляющего «Азовсталь» с 2011 года Энвера Цкитишвили и руководящего ММК им.Ильича с 2017 года Тараса Шевченко – 14 ноября этого года.



Соответствующие решение набсоветы обоих обществ приняли 5 ноября.



Ранее генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков сообщал, что Цкитишвили сейчас консультирует операционную дирекцию холдинга и помогает выстроить методы обучения персонала.



Также сообщалось, что производственная деятельность предприятий группы в Мариуполе приостановлена с 24 февраля 2022 года в результате военной агрессии РФ. Поскольку город в настоящее время оккупирован, «Метинвест» не имеет возможности продолжать производственную деятельность на своих предприятиях в Мариуполе.