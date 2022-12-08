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Егеря ДШВ показали удар по позициям войск РФ в районе Бахмута

08 декабря 2022, 16:30

Егеря ДШВ показали удар по позициям войск РФ в районе Бахмута

Егеря Десантно-штурмовых войск ВСУ показали на видео, как разибили позиции войск РФ в районе города Бахмут Донецкой области. Видео опубликовано на Telegram-канале военных.

«На видео зафиксирована филигранная работа минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины», - отметили военные.

Также сообщается, что после этого удара, в данном районе живой силы оккупантов больше не было замечено.

Ранее журналисты The Financial Times со ссылкой на советника правительства Украины по вопросам обороны сообщили, что украинские беспилотники, атаковавшие на этой неделе военные аэродромы в Рязанской, Саратовской и Курской областях РФ, являются совместной разработкой государственных структур и частного бизнеса.

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