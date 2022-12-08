Єгері ДШВ показали удар по позиціях військ РФ у районі Бахмута

Єгері Десантно-штурмових військ ЗСУ показали на відео, як розтрощили позиції військ РФ у районі міста Бахмут Донецької області. Відео опубліковано на Telegram-каналі військових.

«На відео зафіксовано філігранну роботу мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України», - зазначили військові.

Також повідомляється, що після цього удару в даному районі живої сили окупантів більше не було помічено.

Раніше журналісти The Financial Times з посиланням на радника уряду України з питань оборони повідомили, що українські безпілотники, які цього тижня атакували військові аеродроми в Рязанській, Саратовській та Курській областях РФ, є спільною розробкою державних структур і приватного бізнесу.