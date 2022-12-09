В Луганской ОВА показали, как сейчас выглядит деоккупированное Невское

Российские оккупанты продолжают обстреливать недавно от них освобожденное Невское Луганской области, люди не покидают подвалов из-за атак войск РФ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и показал, как сейчас выглядит село.

«В Невском последние дни «жарко». Прилетает системно. Вчера рашистская авиабомба приземлилась во двор уже разрушенной школы. Также попало в жилой дом. Жертв, к счастью, нет. В этот день прилеты были в окрестностях поселка», - написал Гайдай.

Он также рассказал, что вчера луганские медики впервые посетили освободившееся село, привезли лекарства оставшимся в Невском жителям. Кроме того Сергей Гайдай сообщил о том, что скоро в селе выплатят пенсии.

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