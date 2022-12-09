У Луганській ОВА показали, як зараз виглядає деокуповане Невське

Російські окупанти продовжують обстрілювати нещодавно від них звільнене Невське Луганської області, люди не залишають підвалів через атаки військ РФ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай і показав, як зараз виглядає село.

«У Невському останні дні «спекотно». Прилітає системно. Вчора рашистська авіабомба приземлилася на подвір’я вже зруйнованої школи. Також влучило в житловий будинок. Жертв, на щастя, немає. Цього дня прильоти були на околицях селища», - написав Гайдай.

Він також розповів, що вчора луганські медики вперше відвідали деокуповане село, привезли ліки тим жителям, хто залишився в Невському. Крім того, Сергій Гайдай повідомив про те, що скоро в селі виплатять пенсії.

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