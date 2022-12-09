В медучреждениях оккупированной части Луганщины заканчиваются лекарства

Жителей оккупированной войсками РФ части Луганской области возмущает принудительная выписка из больниц и отказы в госпитализации. Об этом сообщает Луганская ОВА.

«В медучреждениях заканчивается запас лекарств — оккупационные власти игнорируют этот вопрос», — отметили в администрации.

Всё, что завозится из РФ на Луганщину, по данным ОВА, идеет на нужды российских оккупантов, а «местное население остается ни с чем». А российский медперсонал, который привозят оккупанты, занимается исключительно здоровьем военных РФ.



Кроме того в регионе, как рассказали в Луганской ОВА, российские войска продолжают принудительную паспортизацию оставшихся в оккупированных населенных пунктах людей.

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