У медзакладах окупованої частини Луганщини закінчуються ліки

Жителів окупованої військами РФ частини Луганської області обурює примусовими виписками з лікарень та відмови у госпіталізації. Про це повідомляє Луганська ОВА.

«У медзакладах закінчується запас ліків – окупаційна влада ігнорує це питання», — зазначили в адміністрації.

Все, що завозиться з РФ на Луганщину, за даними ОВА, йде на потреби російських окупантів, а місцеве населення залишається ні з чим. А російський медперсонал, який привозять окупанти, займається виключно здоров'ям військових РФ.



Крім того в регіоні, як розповіли в Луганській ОВА, російські війська продовжують примусову паспортизацію людей, що залишилися в окупованих населених пунктах.

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