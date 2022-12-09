В оккупированном Северодонецке увеличивается количество военных РФ

В оккупированном Северодонецке увеличилось количество российских военных. Об этом сообщил мэр города Александр Стрюк.

По его информации, эпизодически на некоторых улицах Северодонецка оккупанты провели свет, вода есть в нескольких десятках домов в старой части города. Тепла же, как сказал Стрюк, нет ни в одной многоэтажке, так как две котельные российские войска разрушили. Он рассказал, что также не работает центральная канализация, потому что оккупанты обстреляли коллектор и очисные сооружения.



«В декабре в Северодонецке появились ремонтники, которые точечно проводят ревизию крыш и систем отопления – это показательные мероприятия, организованные к концу бюджетного периода», - сообщил мэр Северодонецка.



Кроме того Александр Стрюк отметил, что украинские военные продвигаются к Северодонецку.

Ранее в Луганской ОВА рассказали, что в медучреждениях захваченной войсками России части области заканчивается запас лекарств, а оккупанты игнорируют этот вопрос.