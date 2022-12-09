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В окупованому Сєвєродонецьку збільшується кількість військових РФ

09 грудня 2022, 10:32

В окупованому Сєвєродонецьку збільшується кількість військових РФ

В окупованому Сєвєродонецьку збільшилася кількість російських військових. Про це повідомив мер міста Олександр Стрюк.

За його інформацією, епізодично на деяких вулицях Сєвєродонецька окупанти провели світло, вода є у кількох десятках будинків у старій частині міста. Тепла ж, як сказав Стрюк, немає в жодній багатоповерхівці, бо дві котельні російські війська зруйнували. Він розповів, що також не працює центральна каналізація, бо окупанти обстріляли колектор та очисні споруди.

«У грудні в Сєвєродонецьку з'явилися ремонтники, які точково проводять ревізію дахів і систем опалення - це показові заходи, організовані до кінця бюджетного періоду», - повідомив мер Сєвєродонецька.

Крім того, Олександр Стрюк зазначив, що українські військові просуваються до Сєвєродонецька.

Раніше в Луганській ОВА розповіли, що в медустановах захопленої військами Росії частини області закінчується запас ліків, а окупанти ігнорують це питання.

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