ГБР сообщили о подозрении в госизмене экс-руководителю пожарной части в Донецкой области

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему руководителю одной из пожарных частей Донецкой области, который участвует в работе оккупационных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба бюро.



«После захвата российскими войсками отдельных населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области мужчина добровольно начал работать на оккупантов. Он получил от оккупационной администрации "должность", связанную с выполнением организационно-распорядительных функций в так называемой "пожарно-спасательной части Светлодарска"», - говорится в сообщении.



Отмечается, что также фигурант принимал участие в заседаниях под председательством оккупационного главы местной администрации Светлодарска.



Бывший правоохранитель заочно уведомлен о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).