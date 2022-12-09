СБУ задержала энергетика, который обесточил часть Донецкой области по заданию оккупантов

Сотрудники СБУ задержали энергетика, который по заданию оккупантов обесточил часть Донецкой области и направил электричество на базы агрессора. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



«Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков», - говорится в сообщении.



По информации СБУ, за поддержку действий РФ мужчину назначили руководителем РЭС Краснолиманского района, которое подчинялось так называемому «министерству угля и энергетики» группировки «ДНР».



«Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" районный центр от электроснабжения и перенаправил его на нужды оккупационных группировок РФ», - подчеркивается в сообщении.



Кроме этого, подозреваемый наладил сотрудничество с представителями «региональной энергоснабжающей компании» временно Горловки.



«Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами», - уточняется в сообщении.



В СБУ подчеркивают, что после освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города.



Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.