СБУ затримала енергетика, який знеструмив частину Донецької області за завданням окупантів

Співробітники СБУ затримали енергетика, який за завданням окупантів знеструмив частину Донецької області та спрямував електрику на бази агресора. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.



«Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників», — йдеться у повідомленні.



За інформацією СБУ, за підтримку дій РФ чоловіка призначили керівником РЕМ Краснолиманського району, яке підпорядковувалося так званому «міністерству вугілля та енергетики» угруповання «ДНР».



«Знаходячись на "посаді", зловмисник "від'єднав" районний центр від електропостачання і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ», — наголошується в повідомленні.



Крім цього, підозрюваний налагодив співпрацю з представниками «регіональної енергопостачальної компанії» окупованої Горлівки.



«Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю та боєприпасами», — уточнюється в повідомленні.



У СБУ наголошують, що після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти з міста.



Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.