Оккупанты избили работников Запорожской АЭС — «Энергоатом»

Российские оккупанты усилили репрессии против работников Запорожской АЭС. Об этом сообщает «Энергоатом».

«Вчера, 8 декабря 2022 года, российские военные ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников – женщин сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После жестокого избиения захватчики вывели их из помещения и увезли в неизвестном направлении», - рассказали в компании.

Кроме того, по информации «Энергоатома», оккупанты задержали и «бросили на подвал» начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, лицензируемого лица и непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность.

В «Энергоатоме» предполагают, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от персонала станции, увеличить количество переводов работников в фейковое АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», которым руководит российский «Росатом», и отчитаться Путину о поддержке украинским персоналом Запорожской АЭС действий захватчиков.

«Но захватчикам это не удается, так как персонал сопротивляется, поэтому они свирепствуют и превращаются в настоящих полицаев и тюремщиков, усиливая бандитские нападения на патриотических работников ЗАЭС, стремящихся продолжать работать в Украине», - рассказали в компании.

Также в «Энергоатоме» обратились к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу и призвали приложить все усилия и провести все возможные мероприятия по освобождению работников ЗАЭС из плена российских оккупантов

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