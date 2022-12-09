Окупанти побили працівників Запорізької АЕС — «Енергоатом»

Російські окупанти посилили репресії проти працівників Запорізької АЕС. Про це повідомляє "Енергоатом".

«Вчора, 8 грудня 2022 року, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників – жінок сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку», - розповіли в компанії.

Крім того, за інформацією «Енергоатому», окупанти затримали і «кинули на підвал» начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

В «Енергоатомі» припускають, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», яким керує російський «Росатом», і відзвітувати Путіну про підтримку дій загарбників працівниками ЗАЕС.

«Але загарбникам це не вдається, позаяк персонал чинить опір, тож вони лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв та тюремників, посилюючи бандитські напади на патріотичних працівників ЗАЕС, які прагнуть продовжувати працювати в Україні», - розповіли в компанії.

Також в «Енергоатомі» звернулися до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та всієї світової спільноти та закликали докласти всіх зусиль та провести всі можливі заходи щодо звільнення працівників ЗАЕС із полону російських окупантів.

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