Украинский фильм о войне на Донбассе вошел в лонг-лист претендентов на «Оскар»

Украинский фильм «Клондайк» Марины Эр Горбач о войне на Донбассе вошел в лонг-лист претендентов на получение премии «Оскар» в 2023 году. Кино из Украины есть в списке Американской киноакадемии.



Картина претендует на награду в категории «Лучший международный полнометражный фильм».







Всего в лонг-лист вошло более 90 лент со всего мира. Короткий список претендентов на награду назовут 21 декабря.



«Клондайк» рассказывает историю семьи, которая в 2014 году оказывается на оккупированной российскими войсками части Донбасса. Супруги спорят о том, нужно ли эвакуироваться, а во время обсуждения в небе над ними российский «Бук» сбивает самолет следовавший MH17 Малазийских авиалиний.



