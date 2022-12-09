РФ вывезла из Украины более 13 тысяч детей - Герасимчук

Россия депортировала из Украины более 13 тысяч детей. Об этом сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время брифинга, передает «Интерфакс- Украина».



«На сегодняшний день мы владеем информацией о 13 тысячах украинских детей, которые были депортированы или перемещены российской властью. И это, к сожалению, не окончательная цифра», - сказала она.



По словам детской омбудсвумен, каждый день число депортированных в РФ украинских детей увеличивается.