Генпрокурор: Россия депортировала из Украины 9 400 детей

Украинские правоохранители установили факт депортации Россией 9 тысяч 400 украинских детей, что является и военным преступлением, и элементом геноцида. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал генпрокурор Андрей Костин.



«В настоящее время в рамках расследований установлено 9400 детей, депортированных Россией с территории Украины. Мы понимаем, что детей, потерпевших от этих преступлений, может быть гораздо больше, и вся информация, поступающая к нам на этот счет, проверяется в ходе досудебного расследования», - рассказал он.



Генпрокурор пояснил, что Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года прямо определяет, что насильственное перемещение детей из одной национальной группы в другую с целью уничтожения первой является преступлением геноцида.



«Поэтому при расследовании этих случаев, в частности, при сборе доказательств, мы ориентируемся на то, что подобные факты составляют как военное преступление, так и элемент геноцида», - подчеркнул он.

Ранее министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью каналу «Мы – Украина» рассказала, что удалось вернуть 98 депортированных в Россиию детей.