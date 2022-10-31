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Генпрокурор: Россия депортировала из Украины 9 400 детей

31 октября 2022, 15:39

Генпрокурор: Россия депортировала из Украины 9 400 детей

Украинские правоохранители установили факт депортации Россией 9 тысяч 400 украинских детей, что является и военным преступлением, и элементом геноцида. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал генпрокурор Андрей Костин.

«В настоящее время в рамках расследований установлено 9400 детей, депортированных Россией с территории Украины. Мы понимаем, что детей, потерпевших от этих преступлений, может быть гораздо больше, и вся информация, поступающая к нам на этот счет, проверяется в ходе досудебного расследования», - рассказал он.

Генпрокурор пояснил, что Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года прямо определяет, что насильственное перемещение детей из одной национальной группы в другую с целью уничтожения первой является преступлением геноцида.

«Поэтому при расследовании этих случаев, в частности, при сборе доказательств, мы ориентируемся на то, что подобные факты составляют как военное преступление, так и элемент геноцида», - подчеркнул он.

Ранее министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью каналу «Мы – Украина» рассказала, что удалось вернуть 98 депортированных в Россиию детей.

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